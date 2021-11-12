Будут ли у детей статусы в Ashyq, рассказали в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представитель Минздрава на брифинге в СЦК ответил на вопрос, планируется ли детей наделять "зеленым", "синим" или "красным" статусами вакцинации, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос во время брифинга подняли журналисты. Они напомнили, что на днях в Казахстан доставили вакцину Comirnaty от BioNTech/Pfizer - препарат предназначен для вакцинации против коронавируса, в том числе детей с 12 лет.

"У вакцинированных детей будет паспорт вакцинации. Но сейчас вопрос об интеграции детей в систему Ashyq не рассматривается. Это будет рассматриваться на межведомственной комиссии", - заявила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Первая цель проводимой иммунизации, подчеркнула она, это вакцинировать детей и защитить их таким образом от КВИ.

Напомним, уже с сегодняшнего дня в Алматы стартовала кампания по вакцинации подростков. Для этого используется препарат Comirnaty, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.

Также недавно стало известно, что вакцина поступила и в Нур-Султан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941994-budut-li-u-detey-statusy-v-ashyq-rasskazali-v-minzdrave/