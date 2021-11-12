Вакцину от Pfizer привезли в Нур-Султан

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В Нур-Султан прибыло 35 100 доз вакцины Comirnaty от BioNTech/Pfizer, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного управления общественного здравоохранения.

На первом этапе в столицу прибыло свыше 35 тысяч доз вакцины. Как отметили в УОЗ, все они уже размещены по морозильным камерам, предназначенным специально для хранения Pfizer.

"Первая партия, 35 100 доз, сегодня будет распределяться по пунктам вакцинации медицинских организаций и медпунктам столичных школ.

Ранее мы планировали вакцинировать только в организациях ПМСП (первичная медико-санитарная помощь – прим. ред.), но в целях удобства получения прививки пересмотрены условия – таким образом, пункты в образовательных учреждениях будут вакцинировать подростков.

Наши медработники обучены, ознакомлены со всеми рекомендациями, поэтому мы готовы приступить к безопасной вакцинации данной категории лиц", – рассказала заместитель руководителя управления Алия Рустемова.

Замруководителя УОЗ Нур-Султана Алия Рустемова. Фото: пресс-служба УОЗ Нур-Султана

В УОЗ сообщили, что в прививочные кабинеты вакцины будут доставляться в специальных термоконтейнерах. Каждый прививочный пункт будет забирать дозы в небольших количествах с учетом прикрепленного населения к организации.

Также Рустемова напомнила, что поступившие дозы будут предназначены только для вакцинации беременных от 16 до 37 недель, кормящих мам и женщин, находящихся в лактационном периоде, а также детей в возрасте от 12 до 17 лет.

"Многие горожане ожидали поступления Pfizer, но хотелось бы сразу отметить, что вакцинировать ею всех желающих не представляется возможным – только подлежащий контингент", – акцентировала Алия Рустемова.

По данным УОЗ, сейчас из числа всех жителей столицы вакцинации препаратом Comirnaty подлежат: 5 тысяч беременных, 28 тысяч кормящих женщин и 63 тысячи детей.

Всего по городу имеется более 90 пунктов вакцинации, но прививать вакциной от Pfizer будут только в медорганизациях и медпунктах образовательных учреждений.

Вакцина Comirnaty в морозильной камере. Фото: пресс-служба УОЗ Нур-Султана

Напомним, 10 ноября вакцину от Pfizer доставили в Алматы. Уже оттуда препарат начали распределять по регионам.

Comirnaty (торговое название) – вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. В Казахстане одобрена для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941895-vaktsinu-ot-pfizer-privezli-v-nur-sultan/