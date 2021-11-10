Доставку вакцины Pfizer ожидают вечером в Алматы

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В Алматы сегодня, 10 ноября 2021 года, ожидают доставку партии вакцины Pfizer. Об этом сообщили в аэропорту города.

"По предварительной информации сегодня, 10 ноября, в 19:45, авиакомпанией Qatar Airways будет доставлена партия вакцины Pfizer", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что вакцину доставят в Казахстан в период с 8 по 14 ноября. Министр здравоохранения Алексей Цой рассказывал, кто сможет привиться препаратом Pfizer - беременные и кормящие женщины и дети от 12 до 18 лет. Отмечалось, что детей будут прививать только с согласия родителей.

В первую очередь получат вакцину дети от 16 до 18 лет.

Глава УОЗ Алматы рассказывал, где будут прививать этой вакциной алматинцев - так, школьники смогут получить прививку прямо в учебном заведении, в целом, будут работать прививочные пункты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941419-dostavku-vaktsiny-pfizer-ozhidayut-vecherom-v-almaty/