Запретят ли алматинцам с "синим" статусом посещать ТРЦ в будни, ответили в ДСЭК

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Возможность введения в Алматы запрета на посещение ТРЦ горожанам с нейтральным "синим" статусом в системе Ashyq и в будни, и в выходные дни прокомментировал замглавы департамента санэпидконтроля южной столицы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент NUR.KZ.

В минувшие выходные акимат Нур-Султана сделал заявление, что с 8 ноября попасть в столичные ТРЦ и в будние, и в выходные дни смогут только граждане, имеющие "зеленый" статус в системе Ashyq.

Однако, как стало известно накануне, нововведение пришлось отложить - такие меры не могут быть приняты без постановления санврача. Тем не менее, в УОЗ столицы отметили, что от идеи не отказались - сейчас власти города ждут постановления санврача, согласно которому астанчане с "синим" статусом не смогут попасть в торгово-развлекательные центры.

Между тем в Алматы такие меры вводить не планируется, сообщил замглавы ДСЭК Садвакас Байгабулов.

По его словам, сейчас в будни посетить все объекты Ashyq, в том числе ТРЦ и торговые дома, могут граждане как с "зеленым", так и с "синим" статусом. В выходные дни вход открыт только для граждан с "зеленым" статусом.

"Не планируется введение запрета на посещения ТРЦ для лиц с нейтральным статусом в будние дни", - сообщил Байгабулов.

При этом ранее замглавы Палаты предпринимателей Алматы сообщала, что рассматривается возможность введения запрета на посещение ТРЦ для казахстанцев с "синим" статусом во всех регионах страны.

Между тем в НПП "Атамекен" считают, что такие меры нанесут новую порцию ущерба бизнесу.

"Это не изменит картину вакцинации, потому что этот поток выдавится туда, где не будут проверять статус. Они пойдут на рынки, где меньше возможности контролировать все это. Они пойдут на стихийные места торговли. Этот поток куда-то да выдавится. И на картину вакцинации это несильно повлияет", - отмечал замглавы НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941260-zapretyat-li-almatintsam-s-sinim-statusom-poseschat-trts-v-budni-otvetili-v-dsek/