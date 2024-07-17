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Стало известно, как будут отдыхать школьники в новом учебном году

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Парты в школе
Школа. Иллюстративное фото: GlobalStock/Getty Images

Министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году, передает NUR.KZ.

Сроки начала и завершения учебного года, а также даты каникул обозначены в приказе Министерства просвещения, опубликованном в информсистеме "Эталонный контрольный банк НПА".

Учебный год, согласно документу, начнется по традиции 1 сентября 2024 года и завершится 25 мая 2025 года.

Продолжительность 1 четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).

2 четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно).

При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.

4 четверть для школьников составит восемь учебных недель.

Отметим, что в 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Из-за этого в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для выпускников прошли с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.

Ранее сенатор Алтынбек Нухулы заявлял, что число предметов в средней школе в Казахстане в два раза больше, чем в развитых странах и предложил изменить школьную программу.

Мы также писали, что в Казахстане внедрили новый экзамен по казахскому языку для переходных классов, который в конце года теперь сдают все ученики с 5 по 8, а также 10 классов.

При этом глава Минпросвещения Гани Бейсембаев объяснял, что этот экзамен проводится для того, чтобы улучшить преподавание казахского языка в школах, а его результаты не должны влиять на перевод ребенка в другой класс или на ухудшение положения ученика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/2135604-stalo-izvestno-kak-budut-otdyhat-shkolniki-v-novom-uchebnom-godu/

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