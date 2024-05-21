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Экзамен по казахскому языку для школьников: могут ли из-за него оставить на второй год

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Письменный экзамен в школе
Экзамен. Иллюстративное фото: Chinnapong / Getty Images

Сегодня на брифинге в правительстве главу Миннауки спросили, что будет, если ученики 5-8 и 10-х классов не смогут сдать экзамен по казахскому языку в конце года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Экзамен проводится для того, чтобы улучшить преподавание казахского языка в школах. Результаты не должны влиять на перевод (в другой – прим. ред.) класс или на ухудшение (положения ученика – прим. ред.).

Мы понимаем, что в некоторых местах есть неправильно понявшие и неправильно исполнившие (поручение – прим. ред.) директора – мы обязательно сделаем предупреждение. Если не поймет, то дальше будут приняты меры.

Если родители столкнутся с таким фактом, то можно обратиться с жалобой в управление образования, департаменты контроля качества – есть телефоны на наших сайтах, по ним можно обратиться", отметил Саясат Нурбек.

Он добавил, что экзамен по казахскому языку внедряется в этом году впервые.

"Поэтому мною было поручено максимально, раз это впервые, максимально провести данный экзамен на высоком уровне и грамотно. Ущемление прав наших детей в данных экзаменах недопустимо. Это находится под моим контролем", – подчеркнул министр.

Напомним, что внедренный новый экзамен по казахскому языку будут сдавать только "переходные" классы.

"Экзамен нацелен на мотивацию детей и педагогов максимально добиваться качества преподавания данного предмета", – говорил ранее глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

При этом о планах ввести такой экзамен сообщалось еще в прошлом учебном году. Сообщалось, что он будет проводиться в письменной и устной форме. Оценивать будут аудирование, говорение, чтение, письмо школьников.

Также отметим, что сегодня Саясат Нурбек также говорил о дальнейшем изменении формата ЕНТ в Казахстане. По его словам, будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104347-ekzamen-po-kazahskomu-yazyku-dlya-shkolnikov-mogut-li-iz-za-nego-ostavit-na-vtoroy-god/

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