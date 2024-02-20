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Ученики каких классов будут сдавать экзамен по казахскому языку, рассказал министр просвещения

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Парты в школе
Школа. Иллюстративное фото: GlobalStock/Getty Images

Глава Минпросвещения на брифинге в кабмине рассказал о новом экзамене по казахскому языку, который будут сдавать казахстанские школьники, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что казахский язык преподается в школах 11 лет, но от общества идут нарекания о том, что нет результатов.

"Министерство просвещения сейчас принимает ряд мер, одна из них – переходный экзамен по казахскому языку. Экзамен нацелен на мотивацию детей и педагогов максимально добиваться качества преподавания данного предмета.

Внедряем данную меру впервые, сейчас идет большая подготовка. Мы видим большой интерес и у детей, и у педагогов. Поэтому по завершении данных экзаменов мы можем предоставить хорошую информацию", - заявил он.

Экзамены, по его словам, будут сдавать все переходные классы: с 5 по 9 классы.

При этом министр заверил, что за плохие показатели ни детей, ни педагогов наказывать не будут.

"Если вы имеете в виду какие-то наказания, то это недопустимо. Экзамены и оценки должны мотивировать ребенка, а не наоборот.

Поэтому, естественно, позиция министерства заключается в мотивации изучения языка. Пересдача, возможно, будет, если ученики допустили определенные ошибки", - заявил министр.

Напомним, с 2023-2024 учебного года учащиеся 5-8, а также 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку.

Ранее зампремьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о частных предложениях расширить школьную программу в Казахстане.

"Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила она.

Мы также рассказывали, могут ли изменить время начала уроков в школах Казахстана из-за перехода на единый часовой пояс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061996-ucheniki-kakih-klassov-budut-sdavat-ekzamen-po-kazahskomu-yazyku-rasskazal-ministr-prosvescheniya/

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