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"В развитых странах учат по 4-6 предметов, в Казахстане – 15": депутат предложил изменить школьную программу

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В классе
Школа. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

Сегодня на заседании сената депутат Алтынбек Нухулы заявил, что число предметов в средней школе в Казахстане в два раза больше, чем в развитых странах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все чаще поднимается вопрос о качестве образования – особенно подвергается критике сфера среднего образования. В этой связи возникает вопрос, что мы должны сделать для повышения качества стандартов и типовых учебных программ, то есть содержания образования?

Согласно исследованиям ученых академий педагогических наук по качеству образования, в таких странах как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада в 7-8-х классах изучают от 4 до 6 предметов, касающихся конкретных наук. У нас в Казахстане преподают 15 предметов, а в 9-х классах даже 16.

Количество обязательных учебных предметов в Казахстане в два с половиной раза больше. Ни в одной развитой стране мира нет такого чрезмерно большого количества учебных предметов", – заявил депутат.

В пример он привел "Химию", "Биологию" и "Географию", которые в Казахстане изучают как отдельные предметы, а вышеуказанных странах их проходят под общим названием "Науки" – вместо 578 часов, как в Казахстане, на это выделяют 324 часа.

"Тем не менее за последние 15 лет естественная научная грамотность учащихся в этих странах остается высокой. Таким образом, количество предметов невелико, при этом уделяется большое внимание качеству", – подчеркнул сенатор.

По его мнению, школьники Казахстана вынуждены изучать слишком большой объем информации, которая подана в учебниках не всегда доступным языком.

Потому депутат предложил изменить школьные программы в стране.

"Для повышения качества среднего образования необходимо разработать содержание образования, соответствующие требованиям времени. Считаем, что в концепцию повышения качества среднего образования должны быть внесены соответствующие изменения", – добавил Алтынбек Нухулы.

Напомним, ранее в Казахстане внедрили новый экзамен по казахскому языку для переходных классов, который в конце года теперь сдают все ученики с 5 по 8, а также 10 классов.

При этом глава Минпросвещения Гани Бейсембаев объяснял, что этот экзамен проводится для того, чтобы улучшить преподавание казахского языка в школах, а его результаты не должны влиять на перевод ребенка в другой класс или на ухудшение положения ученика.

Кроме того, ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек говорил о дальнейшем изменении формата ЕНТ в Казахстане. По его словам, будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113326-v-razvityh-stranah-uchat-po-4-6-predmetov-v-kazahstane-15-deputat-predlozhil-izmenit-shkolnuyu-programmu/

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