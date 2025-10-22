Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил глава МИД Сийярто

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет выполнять решение МУС по аресту президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Глава венгерского МИД прокомментировал возможную встречу Трампа и Путина в Будапеште. Он отметил, что говорить о переносе саммита России и США некорректно. По его словам, дата встречи еще не была назначена.

Министр также сообщил, что сегодня намерен обсудить возможную встречу лидеров США и РФ с американским госсекретарем Марком Рубио.

Еще Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, если он приедет в страну.

Напомним, Путин и Трамп договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора в середине октября. Темой прошедших переговоров было урегулирование в Украине.

Новая встреча может стать второй после повторного вступления Трампа в должность президента США. Предварительно, переговоры могут пройти в Будапеште.

В Кремле, комментируя эту информацию, сообщали, что встреча может состояться в ближайшие недели.

Глава МИД Польши отказался гарантировать свободный пролет самолета президента России над территорией страны во время визита Путина в Будапешт.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отмене его второй встречи с главой РФ Владимиром Путиным. По словам американского лидера, окончательное решение касательно встречи пока не принято. Но в течение пары дней оно, вероятнее всего, будет объявлено.

