Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил глава МИД Сийярто
Опубликовано:
Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет выполнять решение МУС по аресту президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.
Глава венгерского МИД прокомментировал возможную встречу Трампа и Путина в Будапеште. Он отметил, что говорить о переносе саммита России и США некорректно. По его словам, дата встречи еще не была назначена.
Министр также сообщил, что сегодня намерен обсудить возможную встречу лидеров США и РФ с американским госсекретарем Марком Рубио.
Еще Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, если он приедет в страну.
Напомним, Путин и Трамп договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора в середине октября. Темой прошедших переговоров было урегулирование в Украине.
Новая встреча может стать второй после повторного вступления Трампа в должность президента США. Предварительно, переговоры могут пройти в Будапеште.
В Кремле, комментируя эту информацию, сообщали, что встреча может состояться в ближайшие недели.
Глава МИД Польши отказался гарантировать свободный пролет самолета президента России над территорией страны во время визита Путина в Будапешт.
Также президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отмене его второй встречи с главой РФ Владимиром Путиным. По словам американского лидера, окончательное решение касательно встречи пока не принято. Но в течение пары дней оно, вероятнее всего, будет объявлено.
