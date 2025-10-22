Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить войну
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что и Зеленский, и Путин хотят завершения войны в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"Я думаю, Путин хочет закончить это (войну в Украине - прим. ред.), Зеленский хочет это закончить и это закончится", — сказал Трамп.
Как отмечает издание, Россия ранее подчеркивала, что готова вести переговоры с Киевом, и стремится к завершению конфликта. Однако РФ не согласна на заморозку боевых действий и настаивает на устранении первопричин военной операции.
Несколькими днями ранее, 20 октября, Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
Вчера Зеленский сделал сенсационное заявление, сказав, что Украина готова вести дипломатические переговоры с Россией по текущей линии фронта.
Между тем СМИ пишут, что Украина и Европа работают над предложением из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, которое включает в себя снятие санкций с России.
