Власти Польши отказались гарантировать безопасный пролет Путина на саммит в Венгрии

Глава МИД Польши отказался гарантировать свободный пролет самолета президента России над территорией страны во время визита Путина в Будапешт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание сообщает, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал готовящийся саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который предлагается провести в Будапеште.

Глава МИД ответил на вопрос, сможет ли самолет российского президента Владимира Путина свободно пролететь над территорией страны. Отвечая, он заявил, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал", - переводит издание цитату Сикорского, опубликованную в Wiadomosci.

Кроме того, польский министр также раскритиковал венгерские власти за их политику в отношении конфликта России и Украины.

"Тот факт, что член ЕС, все еще связанный с МУС, приглашает президента Путина, не только неприятен, но и свидетельствует о том, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как место между Западом и Россией", - сказал он.

Сикорский также отметил, что ранее Будапешт блокировал европейские инициативы по поддержке Киева и отказу от российской нефти.

На эти слова Радослава Сикорского отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что угрозы со стороны властей Польши в отношении самолета президента России Владимира Путина говорят о том, что Варшава "готова совершать теракты".

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

До этого представители МИД Швейцарии, где ранее могли состояться переговоры России и Украины, рассказали, будут ли исполнять решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина.

