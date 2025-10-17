Стало известно, как скоро Путин и Трамп встретятся в Венгрии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, официальный представитель Кремля обозначил примерные сроки проведения встречи президентов России и США.

"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.

Песков добавил, что организацию встречи начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и глава госдепартамента Штатов Марк Рубио.

"Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр национальных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы... Все будет поэтапно, но, конечно же, воля президентов есть, она зафиксирована. И об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора", - пояснил Песков.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, в Венгрии.

Также сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Сегодня у украинского лидера запланировано несколько встреч, в том числе с Трампом.

Свежая публикация по теме: CNN: Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты из-за разногласий с Зеленским

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.