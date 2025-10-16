Трамп заявил, что встретится с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о встрече и новых переговорах. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент, передает NUR.KZ.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, в Венгрии.

"Чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец "этой бесславной войне между Россией и Украиной", - отметил в посте Трамп.

Перед этим, как отмечено, произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

"Завтра я встречусь с президентом Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса", - добавил Трамп, комментируя сегодняшний телефонный разговор с Путиным.

Президент США также добавил, что Путин поздравил его с прекращением войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он также выразил уверенность, что достижение мира на Ближнем Востоке поможет в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в дела детей. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться. Мы также уделили много времени разговоре о торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной", - написал Трамп.

Накануне президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что Зеленский хочет обсудить переход Украины в наступление. Встреча лидеров состоится на этой неделе.

Напомним, пару дней назад Зеленский подтвердил, что вновь посетит Вашингтон, и назвал цель визита - украинский лидер хочет обсудить с Трампом "последовательность шагов, которые Украина хочет предложить президенту США". Помимо этого, украинский лидер планирует встретиться и с некоторыми оборонными компаниями, отдельными сенаторами и конгрессменами.

