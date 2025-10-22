Bloomberg: Украина согласна на снятие санкций с России ради мира

Источники агентства Bloomberg сообщают, что Украина и Европа работают над предложением из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, передает NUR.KZ.

Как пишет агентство, ссылаясь на свои источники, в плане, который собираются предложить Украина и Европа, указано, что следит за соблюдением мирного соглашения будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа.

"После того, как Россия последует примеру Украины и согласится на прекращение огня, а обе стороны обязуются прекратить территориальное наступление, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей на Украину и обмен пленными.

Украина получит гарантии безопасности, средства на устранение ущерба, нанесенного войной, и возможность скорейшего вступления в Европейский союз", - говорится в материале.

При этом, согласно предложению, с России будут постепенно сняты все санкции, однако 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения могут быть возобновлены, если Россия снова решит напасть.

Детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться, заявили изданию его источники.

Напомним, несколькими днями ранее, 20 октября, Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".

А вчера Зеленский сделал сенсационное заявление, сказав, что Украина готова вести дипломатические переговоры с Россией по текущей линии фронта.

Между тем Русская служба BBC подробно рассказывала, почему появились прогнозы, что бои в Украине кончатся до конца года, и стоит ли им верить.

