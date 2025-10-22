Трамп ответил на сообщения об отмене встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отмене его второй встречи с главой РФ Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам американского лидера, окончательное решение касательно встречи пока не принято. Он в течение пары дней оно, вероятнее всего, будет объявлено.

"Не хотелось бы терять время впустую. <...> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения", — сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналиста, президент США подчеркнул, что не называл саммит в Будапеште пустой тратой времени

"Я не говорил ничего такого", — заявил республиканец.

Напомним, Путин и Трамп договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора в середине октября. Темой прошедших переговоров было урегулирование в Украине.

Новая встреча может стать второй после повторного вступления Трампа в должность президента США. Предварительно, переговоры могут пройти в Будапеште.

В Кремле, комментируя эту информацию, сообщали, что встреча может состояться в ближайшие недели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.