    Трампу не дали Нобелевскую премию: в Белом доме выступили с критикой решения

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Представитель Белого дома Стивен Чун заявил, что Дональду Трампу не присудили Нобелевскую премию мира по политическим причинам, передает NUR.KZ.

    Представитель Белого дома Стивен Чун раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру венесуэльской оппозиции вместо президента США Дональда Трампа.

    "Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли.

    Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира", - заявил он в своем аккаунте в X.

    Напомним, ранее премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Вскоре Белый дом также выдвинул Трампа на соискание премии.

    Но сегодня стало известно, что Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.

    Ранее здание The Telegraph даже опубликовало мнение, что Дональд Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира.

    Добавим, недавно глава Белого дома высказался о премии, которую получил Барак Обама в 2009 году. Трамп считает ее незаслуженной. По его словам, Обама сделал не так много, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии мира.

