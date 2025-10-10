Трамп постучал по дереву, отвечая на вопрос о своем здоровье

На пресс-конференции в Белом доме президента США спросили о его здоровье. Во время ответа Трамп постучал по дереву, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Дональд Трамп, что чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Примечательно, что во время ответа о состоянии своего здоровья он суеверно постучал по дереву.

"Я думаю, я в хорошей форме. У меня нет трудностей. Физически я чувствую себя очень хорошо, психически я чувствую себя очень хорошо. <...> Я прохожу медосмотр. Я всегда проверяюсь заранее", — заявил американский лидер журналистам.

Издание отмечает, что ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп во время визита в военный госпиталь "Медицинский центр имени Уолтера Рида" для запланированной встречи и общения с военнослужащими, также "заедет туда для планового ежегодного осмотра".

Напомним, в начале сентября в Сети появились слухи о смерти Трампа, американский лидер развеял их, появившись на публике и выступив перед журналистами.

А в июле сообщалось, что у 79-летнего президента США выявили хроническое заболевание - венозную недостаточность. Медицинский отдел Белого дома провел комплексное обследование Трампа после того, как на фото были видны его опухшие лодыжки и ушибленная рука.

