Трамп постучал по дереву, отвечая на вопрос о своем здоровье
Опубликовано:
На пресс-конференции в Белом доме президента США спросили о его здоровье. Во время ответа Трамп постучал по дереву, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Дональд Трамп, что чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Примечательно, что во время ответа о состоянии своего здоровья он суеверно постучал по дереву.
"Я думаю, я в хорошей форме. У меня нет трудностей. Физически я чувствую себя очень хорошо, психически я чувствую себя очень хорошо. <...> Я прохожу медосмотр. Я всегда проверяюсь заранее", — заявил американский лидер журналистам.
Издание отмечает, что ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп во время визита в военный госпиталь "Медицинский центр имени Уолтера Рида" для запланированной встречи и общения с военнослужащими, также "заедет туда для планового ежегодного осмотра".
Напомним, в начале сентября в Сети появились слухи о смерти Трампа, американский лидер развеял их, появившись на публике и выступив перед журналистами.
А в июле сообщалось, что у 79-летнего президента США выявили хроническое заболевание - венозную недостаточность. Медицинский отдел Белого дома провел комплексное обследование Трампа после того, как на фото были видны его опухшие лодыжки и ушибленная рука.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2295630-tramp-postuchal-po-derevu-otvechaya-na-vopros-o-svoem-zdorove/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах