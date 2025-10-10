Трамп не получил Нобелевскую премию мира: ее присудили женщине-политику из Венесуэлы

Сегодня, 10 октября, стало известно, что Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Как сообщается на сайте, Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2025 год Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

"В прошлом году г-жа Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии", - говорится в сообщении о награждении.

Отметим, что президент США Дональд Трамп намеревался получить Нобелевскую премию мира в этом году. Он считает, что достоин этого из-за его усилий по урегулированию ряда конфликтов. Например, сейчас активно ведется работа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Издание The Telegraph даже опубликовало мнение, что Дональд Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира.

Добавим, недавно глава Белого дома высказался о премии, которую получил Барак Обама в 2009 году. Трамп считает ее незаслуженной. По его словам, Обама сделал не так много, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии мира.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.