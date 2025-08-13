Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира - в официальном Instagram опубликован список мировых лидеров, которые поддержали его кандидатуру, передает NUR.KZ.

"Президент Дональд Трамп - президент мира", - говорится публикации.

Также авторы сообщили, что мировое сообщество выступает за то, чтобы Нобелевская премия мира досталась Трампу.

Опубликован также список тех, кто поддерживает эту идею:

Премьер Армении Никол Пашинян;

Президент Азербайджана Ильхам Алиев;

Премьер Камбоджи Хун Манет;

Президент Габона Брайс Олиги Нгема;

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху;

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе;

Правительство Пакистана;

Напомним, премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

До этого конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией.

В предстоящую пятницу ожидается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Предполагается, что президенты будут обсуждать российско-украинский конфликт. Ранее Трамп рассказал, о чем намерен поговорить с главой РФ и поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.

