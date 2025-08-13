Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Белый дом выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира - в официальном Instagram опубликован список мировых лидеров, которые поддержали его кандидатуру, передает NUR.KZ.
"Президент Дональд Трамп - президент мира", - говорится публикации.
Также авторы сообщили, что мировое сообщество выступает за то, чтобы Нобелевская премия мира досталась Трампу.
Опубликован также список тех, кто поддерживает эту идею:
- Премьер Армении Никол Пашинян;
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- Премьер Камбоджи Хун Манет;
- Президент Габона Брайс Олиги Нгема;
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху;
- Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе;
- Правительство Пакистана;
Напомним, премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
До этого конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
Также стоит отметить, что на прошлой неделе в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией.
В предстоящую пятницу ожидается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Предполагается, что президенты будут обсуждать российско-украинский конфликт. Ранее Трамп рассказал, о чем намерен поговорить с главой РФ и поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.
