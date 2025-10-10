СМИ: Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если ему не присудят Нобелевскую премию

Дональд Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп мог бы повысить торговые пошлины для Норвегии или убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ.

Он также мог бы ограничить контакты с норвежскими чиновниками.

Тем не менее Нобелевский комитет независим от норвежского правительства.

Издание также пишет, что Трамп обижен тем, что его предшественник Барак Обама получил эту награду менее чем через девять месяцев после вступления в должность президента, в то время как его самого игнорировали на протяжении всего первого срока.

Американский журналист и автор книги "Мир, говорят они: история Нобелевской премии мира" Джей Нордлингер, отметил, что большая часть мира была бы потрясена тем, что эту честь удостоили, пожалуй, самую противоречивую фигуру, когда-либо занимавшую Овальный кабинет.

"Никогда раньше никто не проводил столь открытую кампанию за получение премии. Ничто даже отдаленно не сравнится с этим", - заявил он.

Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября, на нее претендуют 338 номинантов.

Отметим, что Дональд Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира в этом году. Он считает, что достоин этого из-за его усилий по урегулированию ряда конфликтов. Например, сейчас активно ведется работа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Недавно глава Белого дома высказался о премии, которую получил Барак Обама в 2009 году. Трамп считает ее незаслуженной. По его словам, Обама сделал не так много, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии мира.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.