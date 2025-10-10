Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме предложил "выкинуть" Испанию из НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Свои слова американский лидер объяснил нежеланием Мадрида увеличить расходы на оборону до 5%.
"У нас был один отстающий. Это была Испания. <...> Может быть, стоит выгнать их из НАТО, честно говоря", — сказал Трамп.
Как отмечает издание, после прихода к власти во второй раз Трамп добился согласия стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будет направляться непосредственно на нужды обороны, а еще 1,5% — на смежные расходы, такие как кибербезопасность и развитие инфраструктуры.
Изначально обязательной планкой по расходам стран НАТО был показатель в 2% ВВП — его союзники установили в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, через полгода после присоединения Крыма к России.
Напомним, ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.
Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.
Мы также писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.
В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.
