"Не был хорошим президентом": Трамп высказался о Нобелевской премии мира Обамы

Президент США Дональд Трамп не понимает, почему Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году - об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает телеканал C-SPAN.

Трампа спросили о том, как относится к тому, что в свое время Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, хотя сделал меньше.

"Он ведь просто выиграл выборы, и ему дали премию за то, что он абсолютно ничего не сделал, кроме как разрушил нашу страну. Он был плохим президентом. Худшим президентом был сонный Джо Байден. Но и Обама был не хорошим президентом. А когда вообще он получил эту премию? Через сколько месяцев после выборов? Это же было сразу после того, как он победил", - заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, его выборы были намного важнее.

Отметим, что Дональд Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира в этом году. Он считает, что достоин этого из-за его усилий по урегулированию ряда конфликтов. Например, сейчас активно ведется работа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

По информации "Британской энциклопедии", Барак Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах. В 2009 году ему была присуждена Нобелевская премия мира за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.

