"Ждем извинений": премьер Албании пошутил над Макроном из-за оговорки Трампа

Премьер-министр Албании на саммите в Копенгагене пошутил с Макроном об оговорке Трампа, что тот закончил "войну Албании с Азербайджаном", передает NUR.KZ.

Видео забавного эпизода на полях 7-го саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Копенгагене, публикует в соцсети Х канал Clash Report.

Так, как видно из отрывка интервью Трампа, президент США заявил, что уже остановил ряд войн в мире, в том числе конфликт между "Азербайджаном и Албанией", очевидно, имея в виду войну Азербайджана и Армении.

"Если вы видели Азербайджан - это была большая проблема, которая длилась 34-35 лет с Албанией. Подумайте об этом. Продолжалась годами. И я познакомился с их руководителями, я немного имел дело с ними из-за торговли. Я сказал: "Почему вы, парни, воюете?" - рассказал он в интервью.

А сегодня на саммите премьер-министр Албании Эди Рама в шутку сказал, что они с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ждут извинений от президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что тот не поздравил их "с мирным соглашением", которое Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Это вызвало смех у собеседников.

"Мне жаль из-за этого", - подыграл ему Макрон.

Напомним, ранее мы также писали о том, как Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, озвучивая свои заслуги в прекращении ряда войн, вновь перепутал Армению с Албанией.

