"Ждем извинений": премьер Албании пошутил над Макроном из-за оговорки Трампа
Опубликовано:
Премьер-министр Албании на саммите в Копенгагене пошутил с Макроном об оговорке Трампа, что тот закончил "войну Албании с Азербайджаном", передает NUR.KZ.
Видео забавного эпизода на полях 7-го саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Копенгагене, публикует в соцсети Х канал Clash Report.
Так, как видно из отрывка интервью Трампа, президент США заявил, что уже остановил ряд войн в мире, в том числе конфликт между "Азербайджаном и Албанией", очевидно, имея в виду войну Азербайджана и Армении.
"Если вы видели Азербайджан - это была большая проблема, которая длилась 34-35 лет с Албанией. Подумайте об этом. Продолжалась годами. И я познакомился с их руководителями, я немного имел дело с ними из-за торговли. Я сказал: "Почему вы, парни, воюете?" - рассказал он в интервью.
А сегодня на саммите премьер-министр Албании Эди Рама в шутку сказал, что они с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ждут извинений от президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что тот не поздравил их "с мирным соглашением", которое Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Это вызвало смех у собеседников.
"Мне жаль из-за этого", - подыграл ему Макрон.
Напомним, ранее мы также писали о том, как Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, озвучивая свои заслуги в прекращении ряда войн, вновь перепутал Армению с Албанией.
Добавим, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.
Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.
В марте этого года стороны утвердили текст мирного соглашения, а в начале июля Пашинян и Алиев встретились в Абу-Даби. СМИ писали, что они обсудили все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении.
В начале августа, после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2292990-zhdem-izvineniy-premer-albanii-poshutil-nad-makronom-iz-za-ogovorki-trampa/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах