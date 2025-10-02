jitsu gif
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    "Ждем извинений": премьер Албании пошутил над Макроном из-за оговорки Трампа

    Опубликовано:

    Эди Рама, Эммануэль Макрон и Ильхам Алиев
    Эди Рама, Эммануэль Макрон и Ильхам Алиев. Кадр из видео: x.com/clashreport

    Премьер-министр Албании на саммите в Копенгагене пошутил с Макроном об оговорке Трампа, что тот закончил "войну Албании с Азербайджаном", передает NUR.KZ.

    Видео забавного эпизода на полях 7-го саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Копенгагене, публикует в соцсети Х канал Clash Report.

    Так, как видно из отрывка интервью Трампа, президент США заявил, что уже остановил ряд войн в мире, в том числе конфликт между "Азербайджаном и Албанией", очевидно, имея в виду войну Азербайджана и Армении.

    "Если вы видели Азербайджан - это была большая проблема, которая длилась 34-35 лет с Албанией. Подумайте об этом. Продолжалась годами. И я познакомился с их руководителями, я немного имел дело с ними из-за торговли. Я сказал: "Почему вы, парни, воюете?" - рассказал он в интервью.

    А сегодня на саммите премьер-министр Албании Эди Рама в шутку сказал, что они с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ждут извинений от президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что тот не поздравил их "с мирным соглашением", которое Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Это вызвало смех у собеседников.

    "Мне жаль из-за этого", - подыграл ему Макрон.

    Напомним, ранее мы также писали о том, как Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, озвучивая свои заслуги в прекращении ряда войн, вновь перепутал Армению с Албанией.

    Добавим, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

    Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

    Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

    В марте этого года стороны утвердили текст мирного соглашения, а в начале июля Пашинян и Алиев встретились в Абу-Даби. СМИ писали, что они обсудили все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении.

    В начале августа, после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа.

