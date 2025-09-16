"Зеленскому придется заключить сделку": Трамп высказался о ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию ответил на вопросы журналистов, в том числе на вопрос об урегулировании конфликта в Украине, трансляцию вел телеканал C-Span, передает NUR.KZ.

Глава Белого дома допустил, что во время будущих переговоров между Москвой и Киевом о мире ему, вероятно, придется лично быть с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе".

"Зеленскому придется заключить сделку", — сказал он журналистам.

Еще президент США вновь призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

Помимо этого Трамп признался, что добиться урегулирования сложнее, чем он надеялся.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: Поддержка пожилых американцев важнее помощи Украине, заявил Вэнс

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.