"Зеленскому придется заключить сделку": Трамп высказался о ситуации в Украине
Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию ответил на вопросы журналистов, в том числе на вопрос об урегулировании конфликта в Украине, трансляцию вел телеканал C-Span, передает NUR.KZ.
Глава Белого дома допустил, что во время будущих переговоров между Москвой и Киевом о мире ему, вероятно, придется лично быть с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе".
"Зеленскому придется заключить сделку", — сказал он журналистам.
Еще президент США вновь призвал европейские страны отказаться от российской нефти.
Помимо этого Трамп признался, что добиться урегулирования сложнее, чем он надеялся.
В начале сентября Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.
Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
Позже украинский президент пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение.
Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет оснований говорить о проведении трехсторонней встречи России, Украины и США
На днях Дональд Трамп рассказал, когда могут встретиться Путин и Зеленский. Американский лидер уверен, что эта встреча может произойти "относительно скоро".
