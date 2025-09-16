"Заставить Путина бояться": Зеленский потребовал от Трампа "четкой позиции" по войне в Украине

Владимир Зеленский дал интервью журналисту Sky News, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп должен предпринять решительные шаги по войне в Украине, передает NUR.KZ.

В интервью в Киеве президент Украины заявил, что Дональду Трампу необходимо предпринять "решительные личные шаги" и "заставить Путина бояться его". Также он призвал Дональда Трампа занять "четкую позицию" по вопросу прекращения войны в Украине, чтобы остановить Владимира Путина.

Кроме того, он выразил мнение, что единственный способ прекратить боевые действия - обеспечить четкие гарантии безопасности. При этом Зеленский надеется, что премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер подробно обсудит вопросы обеспечения будущего Украины во время государственного визита Трамп в Великобританию на этой неделе.

"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - сказал Зеленский.

Помимо этого, Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп может предоставить Украине системы ПВО в необходимом количестве.

"Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же у Дональда Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться", - добавил он.

Президент Украины отметил, что Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. По его мнению, теперь не хватает только мощного пакета санкций со стороны США.

