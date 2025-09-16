jitsu gif
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    "Заставить Путина бояться": Зеленский потребовал от Трампа "четкой позиции" по войне в Украине

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Владимир Зеленский
    Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Alex Wong/Getty Images

    Владимир Зеленский дал интервью журналисту Sky News, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп должен предпринять решительные шаги по войне в Украине, передает NUR.KZ.

    В интервью в Киеве президент Украины заявил, что Дональду Трампу необходимо предпринять "решительные личные шаги" и "заставить Путина бояться его". Также он призвал Дональда Трампа занять "четкую позицию" по вопросу прекращения войны в Украине, чтобы остановить Владимира Путина.

    Кроме того, он выразил мнение, что единственный способ прекратить боевые действия - обеспечить четкие гарантии безопасности. При этом Зеленский надеется, что премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер подробно обсудит вопросы обеспечения будущего Украины во время государственного визита Трамп в Великобританию на этой неделе.

    "Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - сказал Зеленский.

    Помимо этого, Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп может предоставить Украине системы ПВО в необходимом количестве.

    "Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же у Дональда Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться", - добавил он.

    Президент Украины отметил, что Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. По его мнению, теперь не хватает только мощного пакета санкций со стороны США.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп отвечая на вопросы журналистов, высказался о сроках проведения встречи лидеров России и Украины.

    Отметим, что в начале сентября Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. Позже украинский президент пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение.

    Ситуация в Украине
