"Относительно скоро": Трамп рассказал, когда могут встретиться Путин и Зеленский

Президент США Дональд Трамп отвечая на вопросы журналистов, высказался о сроках проведения встречи лидеров России и Украины, передает РИА Новости.

Главу Белого дома спросили, как скоро может состояться трехсторонняя встреча, к которой он ранее призывал.

"Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - ответил он на вопрос о возможной трехсторонней встрече лидеров США, России и Украины.

В начале сентября Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

Позже украинский президент пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение.