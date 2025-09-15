"Относительно скоро": Трамп рассказал, когда могут встретиться Путин и Зеленский
Президент США Дональд Трамп отвечая на вопросы журналистов, высказался о сроках проведения встречи лидеров России и Украины, передает РИА Новости.
Главу Белого дома спросили, как скоро может состояться трехсторонняя встреча, к которой он ранее призывал.
"Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - ответил он на вопрос о возможной трехсторонней встрече лидеров США, России и Украины.
В начале сентября Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.
Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
Позже украинский президент пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение.
