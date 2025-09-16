"Нет здравого отклика": в МИД России объяснили причину паузы в переговорах по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет оснований говорить о проведении трехсторонней встречи России, Украины и США, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Рябков сообщил изданию, что можно не говорить о возможности проведения трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, пока "от Украины не будет разумного отклика" на предложения России.

"Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате", - сказал Рябков.

Напомним, накануне Дональд Трамп высказался о сроках проведения встречи с лидерами России и Украины.

"Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - ответил он на вопрос о возможной трехсторонней встрече.

При этом Владимир Зеленский заявил, что президент США должен предпринять решительные шаги по войне в Украине.

Добавим, в начале сентября Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. "Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин. Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву. "Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский. Позже украинский президент пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение.

Свежая публикация по теме: Поддержка пожилых американцев важнее помощи Украине, заявил Вэнс

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.