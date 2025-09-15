"Лицом к лицу": Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным для обсуждения прекращения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Видеоинтервью с Зеленским опубликовало CNN - перевод приводит российское издание.
"Прежде всего нам нужна встреча, результатом которой станет прекращение огня. <...> Лицом к лицу. Иногда это необходимо. Даже если нам не нравятся эти лица", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что готов обсудить с Путиным территории и другие вопросы, и сделать это не "через американцев, не через европейцев, с их поддержкой, но не через них".
Напомним, недавно Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.
Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В дальнейшем Зеленский дал интервью ABC News, в котором рассказал, почему не может принять предложение о переговорах в Москве, и пригласил Путина в Киев.
