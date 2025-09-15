Зеленский заявил об ударах Украины по объектам нефтяной промышленности РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram сообщил об успешных ударах по объектам нефтяной промышленности России, передает NUR.KZ.

"Сегодня я хочу особо поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значительные потери. Потери на фронте. Потери вдоль границы. Потери на территории самой России благодаря нашим ударам с большого расстояния.

Самые эффективные санкции – те, которые действуют быстрее всего, – это пожары на нефтеперерабатывающих заводах России, ее терминалах, нефтехранилищах. Мы значительно ограничили нефтяную промышленность России, а это значительно ограничивает войну. Война России – это, по сути, функция нефти, газа и всех других ее энергоресурсов", - заявил Зеленский.

Он выразил благодарность в связи с успешными ударами.

"Я благодарю спецназ Службы безопасности Украины, который недавно проделал отличную работу в Приморске, нанеся удар по крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море. Ущерб значительный, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецслужбы также следят за портом Усть-Луга и всеми другими российскими точками доступа к мировому рынку.

"Мы не согласимся": Зеленский отвергнул предложение Путина по выборам в Украине

Сегодня беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. В операции также участвуют Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки и Разведывательная служба Министерства обороны. Я благодарю их всех за точность", - обратился украинский лидер.

Отметим, что на днях в Кремле заявили о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Тем не менее Дмитрий Песков добавил, что каналы общения между странами налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться. Также напомним, что в начале сентября Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. "Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин. Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву. "Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский. Позже украинский президент пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение. Президент США Дональд Трамп все же считает, что трехсторонняя встреча лидеров США, Украины и России может произойти "относительно скоро".

