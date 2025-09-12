"Придется действовать очень жестко": Трамп ответил, не иссякло ли у него терпение в отношении Путина

Президента США Дональда Трампа спросили о ситуации по урегулированию конфликта в Украине - журналисты FOX поинтересовались не иссякло ли у него терпение в отношении Путина.

Фрагмент беседы был опубликован в официальном аккаунте Rapid Response 47 Белого дома в социальной сети X.

Трамп спросили, закончилось ли у него терпение по отношению к Путину.

"Оно как бы заканчивается, и заканчивается быстро, но для танго нужны двое... Когда Путин хотел это сделать, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин этого не сделал... Нам придется действовать очень, очень жестко", - заявил он.

"Has your patience run out with Putin?"@POTUS: "It's sort of running out and running out fast — but it does take two to tango... When Putin wants to do it, Zelensky didn't. When Zelensky wanted to do it, Putin didn't... We're going to have to come down very, very strong." pic.twitter.com/IunhwDzjcm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 12, 2025

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: "Мы не согласимся": Зеленский отвергнул предложение Путина по выборам в Украине

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.