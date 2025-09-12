Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России

Европейский союз официально продлил санкции в отношении Российской Федерации еще на полгода. Об этом говорится в заявлении совета ЕС, передает NUR.KZ.

"Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года", - говорится в заявлении.

Сообщается, что существующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки для физических лиц, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в список.

"Санкции будут по-прежнему применяться к более чем 2500 физическим и юридическим лицам, в отношении которых они были введены в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины", - также говорится в заявлении.

