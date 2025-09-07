Рамзан Кадыров заявил, что Украина должна стать округом России
Опубликовано:
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мир будет достигнут только когда Украина "станет регионом или округом" Российской Федерации", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью изданию признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в Украине. По его мнению, мир возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России.
"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - заявил Кадыров.
Напомним, несколько дней назад Великобритания внесла в санкционный список мать Кадырова - Аймани Кадырову, а также фонд имени Ахмата Кадырова.
Также недавно Кадыров опубликовал сгенерированный с помощью ИИ ролик, в котором президент США Дональд Трамп представлен в образе чеченца.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Впервые за время войны": Украина обвинила Россию в атаке на здание правительства (фото)
- Зеленский пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2283270-ramzan-kadyrov-zayavil-chto-ukraina-dolzhna-stat-okrugom-rossii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах