Рамзан Кадыров заявил, что Украина должна стать округом России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мир будет достигнут только когда Украина "станет регионом или округом" Российской Федерации", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью изданию признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в Украине. По его мнению, мир возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России.

"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - заявил Кадыров.

Напомним, несколько дней назад Великобритания внесла в санкционный список мать Кадырова - Аймани Кадырову, а также фонд имени Ахмата Кадырова.

Также недавно Кадыров опубликовал сгенерированный с помощью ИИ ролик, в котором президент США Дональд Трамп представлен в образе чеченца.

