Власти США опубликовали видео "пропавшей минуты" с камер в тюрьме в ночь смерти Эпштейна

Власти США опубликовали видео "пропавшей минуты" с камер в тюрьме в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Опубликованное видео с камер наблюдения в тюрьме Нью-Йорка в ночь самоубийства Эпштейна демонстрирует так называемую "пропавшую минуту", которая подпитывала теории заговора о смерти финансиста, пишут авторы статьи.

Как поясняется, в начале июля Минюст США представил около 11 часов видеозаписей у камеры Эпштейна для опровержения слухов о его якобы убийстве.

Однако в записях обнаружили минутный пробел, что вызвало подозрения в сокрытии данных. Генпрокурор Пэм Бонди объяснила пробел перезагрузкой системы тюремного видеонаблюдения в полночь.

"На недавно опубликованных кадрах видно, что данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов видеозаписи. Похоже, в ранее пропавшую минуту ничего не произошло", - резюмируется в статье.

Дело Эпштейна

По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна.

В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называют материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.

Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

Напомним, в июне этого года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

В начале июля Илон Маск снова призвал обнародовать "файлы Эпштейна". Спустя некоторое время издание Axios опубликовало отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

Позже Трамп обвинил Барака Обаму и Хиллари Клинтон, которые являются демократами, в фальсификации дела Эпштейна.

Затем Дональд Трамп поручил генпрокурору США рассекретить часть материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Кроме того, Русская служба Би-Би-Си писала, что споры вокруг дела Джеффри Эпштейна, умершего в тюремной камере осужденного педофила и друга американских элит, всерьез разделили сторонников Дональда Трампа.

Недавно Белый дом потом подтвердил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в документах по делу Эпштейна.

