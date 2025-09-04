"Не думаю, что у него есть выбор": Трамп высказался об Илоне Маске

Дональд Трамп считает, что у американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска нет иного выбора, кроме как вернуться к республиканцам, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Издание сообщает, что президент США выразил уверенность в том, что его бывший союзник Илон Маск вернется обратно в Республиканскую партию. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью на шоу Скотта Дженнингса.

"Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать - присоединиться к радикальным левым безумцам?" - сказал американский лидер.

Трамп также сказал, что Маск "на 80% гениален, а на 20% у него есть проблемы". По мнению главы США, если миллиардер разберется с некоторыми трудностями, "он будет великолепен".

"Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас", - добавил американский лидер.

Напомним, что Илон Маск все еще в разладе с главой США Дональдом Трампом. Одной из причин стал "Большой, прекрасный закон" Трампа. Маск заявил, что создаст свою партию, если закон все же примут. В ответ на это Трамп заявил, что "Илон слетел с катушек".

Затем Маск вновь упомянул Трампа по скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна.

Добавим, что, несмотря на ухудшившиеся отношения между Трампом и Маском, ранее стало известно, что Пентагон заключил с компанией Маска контракт на 200 млн долларов.

А в конце июля миллиардер Илон Маск предупредил своих сотрудников, что компанию Tesla ждет тяжелый год из-за президента США Дональда Трампа.

