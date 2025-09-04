jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    "Ясно дали понять": Трамп поручил подготовить армию США к сдерживанию России и Китая

    Опубликовано:

    Министр обороны США Пит Хегсет
    Пит Хегсет. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух", передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

    Издание приводит расшифровку интервью Пита Хегсета телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп поручил Пентагону перестроить и подготовить американские вооруженные силы к тому, чтобы те в случае необходимости смогли сдерживать Россию и Китай.

    По его словам, "некомпетентность предыдущей администрации Белого дома способствовала сближению России и Китая" и привела к "подрыву позиций США в мире".

    "Вот почему президент Трамп поручил министерству обороны быть готовым перестроить наши вооруженные силы историческим образом, чтобы восстановить воинский дух и возродить сдерживание", - сказал Хегсет.

    Глава Пентагона добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту, но обязан обеспечить все необходимые средства для защиты.

    "Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим: готовность предотвращает войну. Наличие силы гарантирует безопасность наших граждан. Демонстрации и военные парады - это нормально, но они не должны перерастать в военные конфликты", - подчеркнул Пит Хегсет.

    Он также сообщил, что Министр обороны США заявил, что нынешняя администрация страны собирается сохранить стратегическое преимущество "в космосе, в небе, на море и под водой". При этом Хегсет упомянул систему ПВО "Золотой купол", которую, по его словам, Китай пока не может повторить.

    "У Трампа прекрасные отношения с Си, и это рычаг, который помогает найти путь для совместной работы. В противном случае мы всегда будем готовы", - заключил Пит Хегсет.

    Ранее президент США Дональд Трамп высказался о военном параде в Китае, посвященном Победе во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

    До этого в Белом доме Трамп высказался о дружбе Китая и России, а также заявил, что очень разочарован Путиным.

    Дональд Трамп
