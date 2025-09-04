Трамп против Гарварда: суд встал на сторону университета

В США суд признал незаконным решение администрации Трампа заблокировать финансирование Гарвардского университета. В Белом доме пообещали оспорить это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Издание пишет, что в среду федеральный суд "присудил Гарвардскому университету историческую победу в его борьбе с администрацией Трампа". Судья окружного суда Эллисон Берроуз, назначенная еще экс-президентом Бараком Обамой, признала незаконным решение администрации США заморозить гранты Гарвардского университета на сумму более 2 млрд долларов.

Судья сочла необоснованными доводы Белого дома о том, что Гарвард лишили денег из-за неспособности бороться с антисемитизмом на кампусе. По мнению Берроуз, Трамп "использовал антисемитизм в качестве прикрытия для целенаправленной, идеологически мотивированного нападения на ведущие университеты страны".

Сообщается, что в администрации Трампа уже заявили о планах подать апелляцию.

"Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что Гарвардский университет не защитил своих студентов от притеснений и позволял дискриминации царить на территории вуза в течение многих лет", - заявила спикер Белого дома Лиз Хьюстон.

Напомним, в апреле федеральное правительство США заморозило Гарвардскому университету гранты на сумму более 2,2 млрд долларов.

Как позже сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и "аудите взглядов" студентов и сотрудников - и лишился 2,2 млрд долларов в федеральных грантах. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, читайте здесь.

В конце мая в США Гарвардский университет также лишили права принимать иностранных студентов. В МОН РК рассказали, сколько казахстанцев там обучается.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.