WSJ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет с высокой дальностью

По данным источников издания The Wall Street Journal, США одобрили продажу Украине 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью поражения 450 км, передает NUR.KZ.

По данным источников, издания, администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Отмечается, что они должны поступить в Украину через шесть недель.

Как утверждают источники издания, пакет вооружения будет стоить около 850 млн долларов, он включает также "иные предметы", помимо ракет. Большую часть расходов на себя взяли европейские страны, уточнили источники.

Отмечается, что ракеты ERAM имеют радиус действия 241-450 километров и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона.

Стоит отметить, что в этом же материале издание пишет, что Пентагон в то же самое время блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

По словам источников, процедура одобрения на высоком уровне не позволяет Украине с конца весны использовать американские тактические ракетные комплексы большой дальности по России.

"Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ", - сказано в публикации.

