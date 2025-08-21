Politico: Европа потакает Трампу, чтобы "разоблачить блеф Путина"
Опубликовано:
Газета Politico пишет, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план, передает NUR.KZ.
По данным издания, стратегия ЕС заключается в том, чтобы "потакать Дональду Трампу и хвалить" его до тех пор, пока он, наконец, не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.
"Европейская сторона считает, что это беспроигрышный подход. Они будут рады оказаться неправы, если президент США сможет договориться о прекращении войны на Украине, предоставив значимые гарантии безопасности, но основной план действий заключается в том, чтобы разоблачить блеф российского лидера и лоббировать ужесточение санкций", - пишут авторы материала.
Президент Франции Эммануэль Макрон, мировой лидер, который приложил наибольшие усилия для предотвращения войны на Украине посредством дипломатических контактов с Путиным, теперь наиболее открыто заявляет о том, что российский президент несерьезно относится к миру и по-прежнему предан своей цели — уничтожить Украину.
"Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет. Если хотите знать моё глубокое убеждение: нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да.
Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, он хочет капитуляции Украины. Именно это он и предложил", — заявил ранее Макрон журналистам.
По словам пяти дипломатов, анонимно поговоривших с журналистам, президенты, премьер-министры и послы в целом поддержали Макрона. Они выразили глубокий скептицизм в отношении того, что Кремль будет вести переговоры добросовестно, но с оптимизмом ожидали, что "Вашингтон накажет Россию, если Путин окажется главным препятствием на пути к миру".
"Очевидно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что он не хочет заканчивать войну, это вынудит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций", — заявил дипломат из одной из стран, представленных на виртуальном заседании Европейского совета во вторник.
Европейцы считают санкционное давление США критически важным для дипломатического процесса, и многие утверждают, что Путин был вынужден вступить в переговоры с Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввел высокие пошлины против Индии за покупку ею жизненно важного для российской экономики сырья: нефти. Следующим драматичным шагом станет эскалация аналогичных санкций, чтобы ограничить важнейшую торговлю России с Китаем.
- Трамп заявил, что Крым омывает океан и он "размером с Техас"
- Стену Трампа на границе с Мексикой покрасят в черный цвет, чтобы она сильнее нагревалась на солнце
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2277456-politico-evropa-potakaet-trampu-chtoby-razoblachit-blef-putina/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах