Politico: Европа потакает Трампу, чтобы "разоблачить блеф Путина"

Газета Politico пишет, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план, передает NUR.KZ.

По данным издания, стратегия ЕС заключается в том, чтобы "потакать Дональду Трампу и хвалить" его до тех пор, пока он, наконец, не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.

"Европейская сторона считает, что это беспроигрышный подход. Они будут рады оказаться неправы, если президент США сможет договориться о прекращении войны на Украине, предоставив значимые гарантии безопасности, но основной план действий заключается в том, чтобы разоблачить блеф российского лидера и лоббировать ужесточение санкций", - пишут авторы материала.

Президент Франции Эммануэль Макрон, мировой лидер, который приложил наибольшие усилия для предотвращения войны на Украине посредством дипломатических контактов с Путиным, теперь наиболее открыто заявляет о том, что российский президент несерьезно относится к миру и по-прежнему предан своей цели — уничтожить Украину.

"Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет. Если хотите знать моё глубокое убеждение: нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да.

Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, он хочет капитуляции Украины. Именно это он и предложил", — заявил ранее Макрон журналистам.

По словам пяти дипломатов, анонимно поговоривших с журналистам, президенты, премьер-министры и послы в целом поддержали Макрона. Они выразили глубокий скептицизм в отношении того, что Кремль будет вести переговоры добросовестно, но с оптимизмом ожидали, что "Вашингтон накажет Россию, если Путин окажется главным препятствием на пути к миру".

"Очевидно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что он не хочет заканчивать войну, это вынудит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций", — заявил дипломат из одной из стран, представленных на виртуальном заседании Европейского совета во вторник.

Европейцы считают санкционное давление США критически важным для дипломатического процесса, и многие утверждают, что Путин был вынужден вступить в переговоры с Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввел высокие пошлины против Индии за покупку ею жизненно важного для российской экономики сырья: нефти. Следующим драматичным шагом станет эскалация аналогичных санкций, чтобы ограничить важнейшую торговлю России с Китаем.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.