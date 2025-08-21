Politico: Европа потакает Трампу, чтобы "разоблачить блеф Путина"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Politico: Европа потакает Трампу, чтобы "разоблачить блеф Путина"

    Опубликовано:

    Владимир Путин
    Владимир Путин. Фото: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images

    Газета Politico пишет, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план, передает NUR.KZ.

    По данным издания, стратегия ЕС заключается в том, чтобы "потакать Дональду Трампу и хвалить" его до тех пор, пока он, наконец, не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.

    "Европейская сторона считает, что это беспроигрышный подход. Они будут рады оказаться неправы, если президент США сможет договориться о прекращении войны на Украине, предоставив значимые гарантии безопасности, но основной план действий заключается в том, чтобы разоблачить блеф российского лидера и лоббировать ужесточение санкций", - пишут авторы материала.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, мировой лидер, который приложил наибольшие усилия для предотвращения войны на Украине посредством дипломатических контактов с Путиным, теперь наиболее открыто заявляет о том, что российский президент несерьезно относится к миру и по-прежнему предан своей цели — уничтожить Украину.

    "Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет. Если хотите знать моё глубокое убеждение: нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да.

    Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, он хочет капитуляции Украины. Именно это он и предложил", — заявил ранее Макрон журналистам.

    По словам пяти дипломатов, анонимно поговоривших с журналистам, президенты, премьер-министры и послы в целом поддержали Макрона. Они выразили глубокий скептицизм в отношении того, что Кремль будет вести переговоры добросовестно, но с оптимизмом ожидали, что "Вашингтон накажет Россию, если Путин окажется главным препятствием на пути к миру".

    "Очевидно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что он не хочет заканчивать войну, это вынудит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций", — заявил дипломат из одной из стран, представленных на виртуальном заседании Европейского совета во вторник.

    Европейцы считают санкционное давление США критически важным для дипломатического процесса, и многие утверждают, что Путин был вынужден вступить в переговоры с Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввел высокие пошлины против Индии за покупку ею жизненно важного для российской экономики сырья: нефти. Следующим драматичным шагом станет эскалация аналогичных санкций, чтобы ограничить важнейшую торговлю России с Китаем.

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.