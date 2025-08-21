"Впереди интересные времена": Трамп порассуждал о возможном нападении Украины на Россию

Президент США Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social пост, в котором рассуждает о возможном нападении Украины на Россию, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в публикации порассуждал о войне Украины с Россией.

"Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не напав на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией.

Нечестный и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответить, только защищаться. Как это вообще получилось? Как бы то ни было, эта война никогда бы не началась, будь я президентом - никаких шансов. Впереди интересные времена!" - написал Трамп.

Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план.

А британские СМИ писали, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.

Между тем Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.

"Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.

Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.