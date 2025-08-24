Украина ввела санкции против Игоря Зеленского и бывшей жены Владимира Путина
Опубликовано:
Украина синхронизировала канадские санкции, введенные в 2025 году в отношении 139 физических и юридических лиц, которых обвинили в "работе на Россию". Среди них родственники Владимира Путина.
Как сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского, подписан указ о введении санкций против 74 физических и 65 юридических лиц. На сайте указано, что они "задействованы в промышленности и энергетике Российской Федерации, российском оборонно-промышленном комплексе, продвижении российской риторики за рубежом, информационных операциях против Украины".
"Вторым указом вводятся санкции в отношении 28 лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на временно оккупированных территориях Украины и пропагандистской деятельностью. Среди них блогеры и военные корреспонденты", - сказано в сообщении.
Как уточняет издание РБК-Украина, в санкционном списке, который синхронизировала Украина, фигурируют родственники Владимира Путина
- Людмила Очеретная - бывшая жена Путина;
- Артур Очеретный - ее нынешний муж;
- Михаил Путин - двоюродный брат Путина;
- Михаил Шеломов - племянник Путина;
- Игорь Зеленский - бывший муж дочери Путина.
Несколько дней назад Владимир Зеленский высказался об окончании войны и гарантиях безопасности для его страны.
Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план.
А британские СМИ писали, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.
Между тем Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Трамп не такой, каким мы его видим": Лукашенко порассуждал об урегулировании конфликта в Украине
- "Путин не понимает": Зеленский высказался о завершении войны в Украине
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2278452-ukraina-vvela-sankcii-protiv-igorya-zelenskogo-i-byvshey-zheny-vladimira-putina/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах