Украина ввела санкции против Игоря Зеленского и бывшей жены Владимира Путина

Украина синхронизировала канадские санкции, введенные в 2025 году в отношении 139 физических и юридических лиц, которых обвинили в "работе на Россию". Среди них родственники Владимира Путина.

Как сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского, подписан указ о введении санкций против 74 физических и 65 юридических лиц. На сайте указано, что они "задействованы в промышленности и энергетике Российской Федерации, российском оборонно-промышленном комплексе, продвижении российской риторики за рубежом, информационных операциях против Украины".

"Вторым указом вводятся санкции в отношении 28 лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на временно оккупированных территориях Украины и пропагандистской деятельностью. Среди них блогеры и военные корреспонденты", - сказано в сообщении.

Как уточняет издание РБК-Украина, в санкционном списке, который синхронизировала Украина, фигурируют родственники Владимира Путина

Людмила Очеретная - бывшая жена Путина;

Артур Очеретный - ее нынешний муж;

Михаил Путин - двоюродный брат Путина;

Михаил Шеломов - племянник Путина;

Игорь Зеленский - бывший муж дочери Путина.

Несколько дней назад Владимир Зеленский высказался об окончании войны и гарантиях безопасности для его страны.

Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план.

А британские СМИ писали, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.

Между тем Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.