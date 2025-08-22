"Мы вступаем в решающую фазу": Израиль заявил о планах "окончательно разгромить ХАМАС"

Советник канцелярии Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале заявил, что Израиль нацелен на окончательный разгром ХАМАС, передает NUR.KZ.

Как пишет Гендельман, Нетаньяху утвердил планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и "окончательному разгрому ХАМАС".

Глава правительства Израиля, как отмечает его советник, подчеркнул решимость Израиля завершить войну на условиях, приемлемых для государства, и одновременно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников.

"Мы вступаем в решающую фазу. Разгром ХАМАСа и освобождение наших заложников — это две задачи, которые идут рука об руку", — цитирует Гендельман премьер-министра Израиля.

Напомним, 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы - ожидается мобилизация резервистов. Операция получила название "Колесницы Гидеона 2". А вчера,21 августа, израильские СМИ сообщили о начале вторжения в города Газа.

К слову, еще в начале месяца сообщалось, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

После этого Нетаньяху заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

А в конце прошлой недели сообщалось, что ХАМАС согласилось на предложение Израиля о прекращении огня. Однако Израиль не согласен на перемирие с освобождением только половины заложников.

