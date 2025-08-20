jitsu gif
    Трамп придумал новый изощренный способ для борьбы с иммигрантами из Мексики

    Опубликовано:

    Строительство стены между США и Мексикой в штате Нью-Мексико
    Строительство стены между США и Мексикой в штате Нью-Мексико. Фото: x.com/_SmokeyGirl25

    Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что стена на границе США и Мексики будет окрашена в черный цвет по просьбе Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

    По данным издания, стены окрасят в черный, чтоб заборы сильнее нагревались и через ограждения было бы труднее проходить иммигрантам из Мексики.

    "Это специально сделано по просьбе президента. Когда что-то красят в черный цвет, становится еще жарче, и людям становится сложнее перелезть через него. Пограничная стена будет выглядеть совершенно по-разному в зависимости от рельефа и географии места ее возведения", - заявила Ноэм.

    По данным издания, строительство системы пограничной стены началось еще при первом президентском сроке Трампа.

    Напомним, во время первого срока президентства Трампа стало известно, что Пентагон выделил миллиард долларов на стену на границе с Мексикой: после того как конгресс не поддержал выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены, Трамп объявил, что вводит чрезвычайное положение. Это позволило ему получить деньги на строительство стены из военного бюджета в обход конгресса.

    В 2021 году сообщалось, что администрация президента Джо Байдена, прекратившая строительство пограничной стены, планирует возобновить его в связи с нарастающим кризисом мигрантов, который вышел из-под контроля

    В октябре 2023 года администрация Байдена санкционировала возведение около 30 км пограничной стены в южном Техасе, чтобы остановить поток нелегальной иммиграции из Мексики.

    В 2024 году, еще до принесения присяги Трампом, сообщалось, что он планирует возобновить строительство стены на границе с Мексикой в рамках мер борьбы с незаконной миграцией.

    Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году, к концу своего второго президентского срока.

    А в июле этого года США начали строительство новой стены на своей юго-западной границе с Мексикой для укрепления существующего стального ограждения.

