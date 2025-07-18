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    США строят новую стену на границе с Мексикой

    Опубликовано:

    Строительство стены между США и Мексикой в штате Нью-Мексико
    Строительство стены между США и Мексикой в штате Нью-Мексико. Фото: x.com/_SmokeyGirl25

    США начали строительство новой стены на своей юго-западной границе с Мексикой для укрепления существующего стального ограждения, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

    США начали строительство новой, уже второй стены на юго-западной границе с Мексикой. Отмечается, что это нужно "для укрепления существующего стального ограждения, разделяющего две страны".

    По данным Таможенной и пограничной службы США, стена протяженностью около 11 км возводится в штате Нью-Мексико и является частью плана по устранению "критических" пробелов на границе и повышению эффективности мер безопасности

    По информации издания, ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выдала новые разрешения на строительство примерно 58 км новой пограничной стены в Аризоне и Нью-Мексико.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году, к концу своего второго президентского срока.

    Напомним, во время первого срока президентства Трампа стало известно, что Пентагон выделил миллиард долларов на стену на границе с Мексикой: после того как конгресс не поддержал выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены, Трамп объявил, что вводит чрезвычайное положение. Это позволило ему получить деньги на строительство стены из военного бюджета в обход конгресса.

    В 2021 году сообщалось, что администрация президента Джо Байдена, прекратившая строительство пограничной стены, планирует возобновить его в связи с нарастающим кризисом мигрантов, который вышел из-под контроля

    В октябре 2023 года администрация Байдена санкционировала возведение около 30 км пограничной стены в южном Техасе, чтобы остановить поток нелегальной иммиграции из Мексики.

    В 2024 году, еще до принесения присяги Трампом, сообщалось, что он планирует возобновить строительство стены на границе с Мексикой в рамках мер борьбы с незаконной миграцией.

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