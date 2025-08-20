Белый дом: Трамп отменил свой отпуск из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп отменил свой августовский отпуск, чтобы поработать над переговорами о прекращении войны между Украиной и Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп рассматривал возможность продолжения мирных переговоров во время пребывания на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, но решил вместо этого остаться в Белом доме.

"Обычно президенты США уходят в отпуск именно в это время, но не этот президент. Были обсуждения о том, чтобы он поработал пару недель из Бедминстера (гольф-клуб в Нью-Джерси), но он отказался от этой идеи. Он человек, у которого есть миссия. Он хочет двигаться. Делать все быстро", - рассказала представитель Белого дома.

Издание отмечает, что президенты обычно берут отпуск в августе, когда Конгресс находится на каникулах.

Напомним, в июле сообщалось, что отпуск Трампа запланирован на конец июля. Во время отпуска он планировал посетить Шотландию и осмотреть три своих поля для гольфа.

Добавим, за последнюю неделю Трамп встретился на Аляске с Путиным, принял в Белом доме Зеленского, а после провел встречу с украинским и европейскими лидерами.

По итогам встречи Трамп сообщил в соцсетях, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского.

