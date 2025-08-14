Израильский министр разморозил план нового поселения, чтобы "похоронить идею палестинского государства"

Ультраправый министр финансов Израиля Безалель Смотрич заявил, что одобрит планы по строительству более 3000 домов в рамках спорного проекта поселения на оккупированном Западном берегу, что, по его словам, «похоронит идею палестинского государства».

Так называемый проект E1 строительства поселений между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим десятилетиями находился в замороженном состоянии из-за ожесточенного противодействия со стороны международного сообщества. Строительство в этом районе фактически отрежет Западный берег от оккупированного Восточного Иерусалима и значительно затруднит возможность создания непрерывной территории.

Строительство 3401 жилого дома в районе E1 было заморожено на 20 лет. Развитие этого района давно считается по факту препятствием для создания палестинского государства из-за его стратегического положения, отделяющего районы к югу от Иерусалима от районов к северу от него, что не позволяет создать непрерывную палестинскую городскую зону, соединяющую Рамаллу, Восточный Иерусалим и Вифлеем.

«Этот план похоронит идею палестинского государства», — цитируют Смотрича израильские СМИ.

По международному праву поселения считаются незаконными, хотя Израиль это оспаривает.

Израильские поселения — один из самых сложных вопросов в отношениях между Израилем и палестинцами. По данным израильской группы «Шалом ахшав» (Peace now, «Мир сейчас»), выступающей за два государства для двух народов, в построенных с 1967 года примерно 160 поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме — на землях, которые палестинцы считают территорией будущего независимого государства, — проживает около 700 тысяч израильских поселенцев.

«После десятилетий международного давления и замораживания мы ломаем условности и соединяем Маале-Адумим с Иерусалимом, — сказал Смотрич. — Это сионизм в лучшем проявлении — строительство, заселение и укрепление нашего суверенитета на земле Израиля».

Объявляя о плане на пресс-конференции с председателем организации поселенцев «Совет Еша» Израилем Ганцем и мэром Маале-Адумима Гаем Ифрахом, Смотрич заявил, что эта земля была дана евреям Богом.

На вопрос Би-би-си, какой сигнал этот план посылает таким странам, как Великобритания и Франция, которые планируют признать палестинское государство в сентябре, он ответил: «Этого не произойдет. Не будет никакого государства, и признавать будет нечего».

«Шалом ахшав» заявила: «Правительство Нетаньяху использует каждую минуту, чтобы углубить аннексию Западного берега и предотвратить возможность решения проблемы путем создания двух государств. Сегодня всем ясно, что единственное решение конфликта и единственный способ победить ХАМАС — это создание палестинского государства рядом с Израилем. Правительство Израиля обрекает нас на продолжение кровопролития, вместо того чтобы работать над его прекращением».

Палестинское Министерство иностранных дел назвало новый план поселений «продолжением преступлений геноцида, выселения и аннексии».

Израиль давно отвергает такие обвинения, но ведущие израильские правозащитные организации утверждают, что поведение страны в войне в Газе является геноцидом палестинского населения.

Смотрич вместе с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром в июне попал под санкции Великобритании за «неоднократные призывы к насилию против палестинских общин» на оккупированном Западном берегу.

Новые поселения

Международное сообщество в массе своей считает поселения незаконными с точки зрения международного права. Эту позицию поддержал Международный суд ООН в прошлом году, хотя его решение носит консультативный характер. Израиль, однако, не соглашается с такой оценкой.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Израиль резко усилил давление на палестинцев на Западном берегу, оправдывая это законными мерами безопасности.

В конце мая правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан — самое крупное расширение за несколько десятилетий. Некоторые поселения уже существовали — но как форпосты, построенные без разрешения израильских властей. Теперь они легализованы по израильским законам.

В их числе — Хомеш и Са-Нур, эвакуированные в 2005 году, когда был принят закон, запрещающий израильтянам находиться в северной части Западного берега. В прошлом году этот закон был отменен.

В 2024 году расследование Би-би-си показало, что в последние годы практика создания неформальных израильских микропоселений на палестинских территориях стала все более распространенной. Десятки таких структур, которые называют «форпостами», захватывают землю, а их создатели часто выживают из этих районов палестинцев, которые жили там годами.

