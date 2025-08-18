"У Путина много требований": Зеленский озвучил ожидания от разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

"Нужны реальные переговоры. И это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия - это лучшая линия для разговоров. И европейцы поддерживают это", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, территориальный вопрос должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

"Пока Россия не дает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. А если Россия откажется, тогда нужны новые санкции", - считает президент Украины.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Европа была "такой же единой сейчас", какой она была в начале войны в 2022 году, и в дальнейшем находилась с Украиной.

"Это единство действительно помогает достичь реального мира. И оно должно оставаться прочным. Первое, мы должны прекратить убийства. У Путина много требований, но мы не знаем всех. Если их реально так много, как мы об этом слышали, то это займет много времени, чтобы пройтись по всем им.

И невозможно сделать это под давлением оружия. Так что необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", - сказал Зеленский.

Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.

После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.

Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

Накануне спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась на некоторые уступки по пяти территориям Украины. А госсекретарь США Рубио заявил, что единственный способ, при котором возможно достичь мира, - это уступки как со стороны России, так и со стороны Украины.

