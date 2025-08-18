"У Путина много требований": Зеленский озвучил ожидания от разговора с Трампом
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
"Нужны реальные переговоры. И это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия - это лучшая линия для разговоров. И европейцы поддерживают это", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, территориальный вопрос должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.
"Пока Россия не дает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. А если Россия откажется, тогда нужны новые санкции", - считает президент Украины.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Европа была "такой же единой сейчас", какой она была в начале войны в 2022 году, и в дальнейшем находилась с Украиной.
"Это единство действительно помогает достичь реального мира. И оно должно оставаться прочным. Первое, мы должны прекратить убийства. У Путина много требований, но мы не знаем всех. Если их реально так много, как мы об этом слышали, то это займет много времени, чтобы пройтись по всем им.
И невозможно сделать это под давлением оружия. Так что необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", - сказал Зеленский.
Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.
После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.
Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Накануне спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась на некоторые уступки по пяти территориям Украины. А госсекретарь США Рубио заявил, что единственный способ, при котором возможно достичь мира, - это уступки как со стороны России, так и со стороны Украины.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Зеленский и лидеры Европы едут к Трампу после его переговоров с Путиным на Аляске. Что известно
- "Единственный" способ достичь мирного соглашения между Россией и Украиной назвал Рубио
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2276217-u-putina-mnogo-trebovaniy-zelenskiy-ozvuchil-ozhidaniya-ot-razgovora-s-trampom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах