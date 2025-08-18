jitsu gif
    "У Путина много требований": Зеленский озвучил ожидания от разговора с Трампом

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: LUDOVIC MARIN/Getty Images

    Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

    "Нужны реальные переговоры. И это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия - это лучшая линия для разговоров. И европейцы поддерживают это", - подчеркнул Зеленский.

    По его словам, территориальный вопрос должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

    "Пока Россия не дает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. А если Россия откажется, тогда нужны новые санкции", - считает президент Украины.

    Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Европа была "такой же единой сейчас", какой она была в начале войны в 2022 году, и в дальнейшем находилась с Украиной.

    "Это единство действительно помогает достичь реального мира. И оно должно оставаться прочным. Первое, мы должны прекратить убийства. У Путина много требований, но мы не знаем всех. Если их реально так много, как мы об этом слышали, то это займет много времени, чтобы пройтись по всем им.

    Свежая публикация по теме:
    Европа развернет свои силы в Украине: совместное заявление

    И невозможно сделать это под давлением оружия. Так что необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", - сказал Зеленский.

    Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.

    После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.

    Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

    Накануне спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась на некоторые уступки по пяти территориям Украины. А госсекретарь США Рубио заявил, что единственный способ, при котором возможно достичь мира, - это уступки как со стороны России, так и со стороны Украины.

