Зеленский и лидеры Европы едут к Трампу после его переговоров с Путиным на Аляске. Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Брюссель на встречу со своими европейскими союзниками, а в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом. В пятницу глава Белого дома поговорил с Владимиром Путиным на Аляске — и отказался от идеи прекращения огня как отправной точки для установления мира. Лидеры основных стран Европы заявили, что едут в столицу США вместе с Зеленским, чтобы поддержать его.

Утром в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «вместе с другими европейскими лидерами» отправится в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи с Дональдом Трампом в понедельник.

«По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме, которая состоится завтра», — написала фон дер Ляйен в Х.

Во второй половине дня в Брюсселе состоялась двухсторонняя встреча Зеленского с фон дер Ляйен. По ее итогам оба они выступили на пресс-конференции.

Зеленский в очередной раз подчеркнул важность поддержки Европы и то, что Украина говорит с Америкой вместе с европейцами. Важно и то, что Вашингтон поддерживает Украину, и в нескольких форматах союзники решат, что именно обсуждать в Вашингтоне.

Свежая публикация по теме: Европа развернет свои силы в Украине: совместное заявление

Зеленский отметил, что нужны реальные переговоры, которые могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Эти вопросы нужно обсуждать только на трехсторонней встрече президентов Украины, России и США, но Москва «пока не дает сигналов, что трехсторонняя встреча произойдет». «Если Россия отказывается, должны последовать новые санкции», — сказал он.

Зеленский упомянул и о гарантиях безопасности Украины, о возможности предоставить которые упоминал после встречи на Аляске президент Трамп, но, по его словам, пока непонятно, как это может работать.

«Нам нужно, чтобы гарантии работали на практике — так же, как Пятая статья Устава НАТО», — сказал он. Частью гарантий безопасности станет и членство Украины в ЕС.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, приветствовала стремление президента США принять участие в предоставлении Украине облегченных гарантий в рамках Пятой статьи НАТО.

Она также напомнила, что международные границы нельзя менять при помощи силы. «Эти решения может принимать Украина — и никто, кроме Украины. И эти решения нельзя принимать без Украины за столом переговоров».

Фон дер Ляйен добавила, что Европа продолжит оказывать на Россию санкционное давление до тех пор, пока будет продолжаться кровопролитие.

Однако все это не новость: и Зеленский, и европейские лидеры не раз говорили об этом и раньше. Вопрос в том, как изменилась позиция Дональда Трампа и что он собирается предложить Зеленскому после встречи на Аляске с президентом Путиным.

Отказ от перемирия

Поговорив с российским президентом, глава Белого дома отказался от идеи добиваться временного перемирия, а предложил сразу пытаться заключить долговременное мирное соглашение.

После переговоров с Путиным Трамп заявил, что больше не выступает за прекращение огня и последующее ведение мирных переговоров. Он сказал, что вместо этого стороны должны заключить постоянное соглашение, ведущее к миру.

По данным СМИ, российский президент снова выдвинул максималистские требования, предполагающие в том числе вывод украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, заморозку линии фронта на других участках, гарантии невступления Киева в НАТО и укрепление статуса русского языка в Украине. Украина называет такие требования неприемлемыми.

Ранее агентство AFP со ссылкой на анонимные источники сообщало, что на встрече на Аляске российский президент «фактически потребовал, чтобы Украина оставила Донбасс», и «Трамп склонен поддержать это».

Согласно данным американского издания Axios, Путин также говорил о возможности гарантий безопасности для Украины (он сам коротко упоминал об этом в своем заявлении для прессы после встречи), но в качестве возможного гаранта он назвал Китай, рассказал один из собеседников издания. Это может означать, что он по-прежнему против западных гарантий безопасности для Украины.

Прежде Трамп был против американских гарантий безопасности и считал, что их можно заменить сделкой с Украиной о редкоземельных металлах. Однако после встречи с Путиным президент США созвонился с Зеленским и европейскими лидерами и сообщил, что готов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кто поедет в Вашингтон

Помимо фон дер Ляйен, пока известно об участии в саммите лидеров Германии, Франции, Италии, Великобритании и Финляндии.

Официальный представитель канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что тот в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы принять участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

Офисы президентов Франции Эммануэля Макрона и Финляндии Александра Стубба подтвердили, что эти политики также отправятся в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.

Правительство Великобритании заявило, что премьер-министр страны Кир Стармер присоединится к делегации европейских лидеров.

Об участии во встрече также сообщил и офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Мелони сохраняет тесные личные отношения с Трампом — и была единственным европейским лидером на его инаугурации. Она представляет идейно близкую Трампу национал-консервативную партию «Братья Италии» — и при этом является горячим сторонником Украины.

Пресс-служба НАТО подтвердила, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте также отправится в Вашингтон.

Созвон перед визитом к Трампу

После виртуальной встречи так называемой «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон рассказал журналистам, о чем они завтра собираются говорить с Дональдом Трампом в Белом доме.

Во-первых, европейские лидеры и Зеленский напомнят, что США, Европу и Украину объединяют приверженность принципам территориальной целостности и международного права, а дискуссии о сдаче украинских земель нельзя вести без участия Украины.

А во-вторых, предложат Трампу говорить с Путиным с позиции силы.

«Проявить слабость по отношению к России сейчас значит создать предпосылки для будущих конфликтов», — сказал Макрон.

Другие европейские лидеры после сегодняшнего созвона тоже призвали усилить санкционное давление на Кремль, если Путин не согласится на перемирие и переговоры.

Правда, Трамп за полгода у власти не ввел ни одной новой санкции против России. И сейчас не собирается, заверил в воскресенье его госсекретарь Марко Рубио.

«Если мир будет невозможен, а война будет продолжаться и будут тысячами гибнуть люди, то у президента есть возможность ввести новые санкции, — сказал он в интервью CBS. — Но если санкции ввести сейчас, на этом переговоры и закончатся. Фактически мы получим еще как минимум год-полтора войны, смерти и разрушений. К сожалению, этим все может закончиться, но мы такого не хотим».

Реакция в мире

Европейские и либеральные американские СМИ назвали встречу двух лидеров победой Владимира Путина, однако отметили, что самого страшного — передела Украины без участия Украины — все же не произошло.

Французская газета Le Monde назвала встречу «явным провалом Дональда Трампа». Буквально за несколько часов до саммита он говорил журналистам: «Я не буду доволен, если уеду без какого-либо перемирия».

Однако в посте в своей соцсети Truth Social после саммита Трамп написал: «Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к обычному соглашению о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается».

Между тем затянувшиеся дипломатические попытки положить конец войне дают преимущество российским войскам на фронте, отметило агентство Associated Press.

Газета Washington Post тоже предположила, что Путин стремится выиграть время разговорами с Трампом без конкретных договоренностей, чтобы тем временем дополнительно укрепить свои позиции в восточной Украине, где его войска в последние недели добились заметных успехов.

Издание Axios также отметило, что по окончании встречи на Аляске Владимир Путин сказал президенту Трампу: «В следующий раз в Москве», причем по-английски, что он делает крайне редко. «О, это интересно, — ответил Трамп. — Мне, конечно, за это немного достанется, но я могу представить, что это может произойти».

Трехсторонний саммит

Анонимные собеседники Axios рассказали, что уже в следующую пятницу, 22 августа, Трамп хочет организовать трехсторонний саммит с участием президентов России и Украины.

Трамп сообщил европейским лидерам, что собирается провести саммит с Путиным и Зеленским в следующую пятницу, пишет CNN. Но организация встречи начнется только если переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне в понедельник пройдут успешно.

Зеленский отправляется в Вашингтон впервые с тех пор, как в феврале с ним публично поскандалили президент Трамп и вице-президент Вэнс. Тогда его фактически выгнали из Белого дома, напоминает корреспондент Би-би-си в Киеве Джоэл Гюнтер. Трудно было представить, что отношения удастся восстановить, но в последующие месяцы европейские лидеры усердно работали за кулисами, чтобы этого добиться: украинского лидера учили льстить, говорить в терминах заключения сделок. Другими словами, говорить на языке Трампа.

Теперь Трамп готов попробовать усадить лидеров воюющих стран за стол переговоров. Или хотя бы просто за один стол.

Возможно, он рассчитывает на некие уступки со стороны Зеленского, что позволит провести встречу с участием обоих лидеров, идею которой в Кремле последовательно отвергали все это время.

Как писала ранее New York Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, Трамп сообщил европейским лидерам, что считает возможным быстрое заключение мирного договора, если Зеленский согласится сдать не оккупированные части Донбасса. По словам чиновников, в обмен Путин готов предоставить письменные гарантии воздержаться от дальнейшей агрессии.

В Европе поддержали идею трехстороннего саммита. Однако для начала лидеры европейских стран направятся в Вашингтон, чтобы поддержать Зеленского в его общении с Трампом. Как отмечает политический корреспондент Би-би-си Мэтью Коул, те из них, кто имеет теплые отношения с Трампом, попытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить Зеленскому хороший прием — особенно после того, что случилось в Белом доме несколько месяцев назад.

Главная цель — отстоять необходимость предоставления Украине гарантий безопасности после мирной сделки, не в последней степени потому, что вхождение Киева в НАТО по сути не обсуждается, отмечает Коул.

Зеленский не раз предлагал встретиться с Путиным, и конечно, поддержал предложение Трампа.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — США — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», — сказал президент Зеленский после разговора с Трампом в субботу. Он также поблагодарил американского президента за приглашение в Вашингтон.

Однако Зеленский не раз говорил, что территориальные уступки обсуждать не будет. «В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны», — написал украинский президент в телеграм-канале после звонка Трампа. Он добавил, что все вопросы, в том числе и территориальные, должны обсуждаться и решаться с участием Украины.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.