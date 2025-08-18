Boeing загорелся после взлета в аэропорту Греции (видео)

ЧП произошло с самолетом авиакомпании Condor Airways, направлявшимся из Греции в Германию. Обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на Philenews.

По данным издания, на борту Boeing 757-300 авиакомпании Condor Airways находилось 273 пассажира и восемь членов экипажа. Через несколько минут после взлета из аэропорта Корфу у самолета произошел сбой в работе двигателя, и самолет загорелся.

Местные жители, которые стали свидетелями ЧП, рассказали, что сначала был слышен звук, похожий на взрыв, а после судно загорелось.

Here's another view of Condor B757 flight #DE3665 yesterday, suspected bird strike. pic.twitter.com/QAHuRSbDzt — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025

По данным издания, правый двигатель самолета вышел из строя на высоте 450 метров, когда самолет еще находился на взлетном режиме. Пилоты попытались его отключить, но это привело к дальнейшим повреждениям.

"Затем пилоты повернули самолет вправо, параллельно взлетно-посадочной полосе, поскольку в аэропорту Корфу был объявлен красный уровень тревоги и приведены в действие все протоколы аварийной посадки.

Но в итоге вместо аварийной посадки пилоты решили продолжить полет на одном двигателе. Затем самолет поднялся на высоту 8 тысяч футов и приземлился в аэропорту Бриндизи, Италия", - пишет издание.

По данным немецкого телеканала RTL, пилотам пришлось изменить курс на Бриндизи, поскольку неисправность двигателя не позволила им продолжить перелет до Дюссельдорфа.

"Мы приносим извинения за любые неудобства, но безопасность пассажиров является нашим главным приоритетом в любое время", — говорится в заявлении авиакомпании Condor Airways.

Напомним, ранее небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.

До этого в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.

В июне недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет с 232 пассажирами на борту. Позже сообщалось, что самолет компании Air India, летевший в Лондон, во время крушения рухнул на здание общежития для врачей.

Добавим, накануне в Акмолинской области упал частный легкомоторный самолет. В результате погибли два человека. Сейчас специалисты выясняют причины крушения судна.

