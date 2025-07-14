Самолет упал и взорвался недалеко от Лондона
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Небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях появились фото и видео с места трагедии.
Как сообщает газета The Independent, потерпевший крушение самолет B200 — небольшой 12-метровый самолет. Он может перевозить до 20 человек. Такие самолеты часто используются в качестве чартерных авиалайнеров на короткие расстояния, для перевозки легких грузов или для медицинской эвакуации.
По данным портала Flightradar, упавший самолет принадлежал Zeusch Aviation — голландской компании, которая специализируется на услугах медицинской эвакуации и трансплантационных рейсах, а также на частных чартерах.
Crazy footage from the golf course, on which the plane taking off from Southend London airport appeared to crash.pic.twitter.com/d79o8xff8O— Phil (@phil_from_NG) July 13, 2025
#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron (@tparon) July 13, 2025
More video from the plane crash earlier at London’s Southend Airport shortly after takeoff you can see on flight radar how quickly it happened. The plane was a Beech B200 Super King Aircraft the plane can hold 13 passengers and two crew members.
No word… pic.twitter.com/qvj7tYuHh3
The Guardian пишет, что компания Zeusch Aviation подтвердила, что самолет принадлежал ей и выполнял частный чартерный рейс.
"Мы активно поддерживаем власти в расследовании и будем публиковать обновления на этой странице по мере поступления новой информации", — заявили в авиакомпании.
Причина крушения пока неизвестна, и неясно, сколько человек находилось на борту, был ли рейс из Саутенда медицинской эвакуацией и был ли на борту пациент.
Отмечается, что самолет направлялся из Лондона в Лелистад, город в Нидерландах.
Судно упало через несколько секунд после взлета.
"Был огромный огненный шар. Конечно, все были в шоке от увиденного", - рассказал один из очевидцев.
Полицейские и спасатели призвали жителей пока объезжать место трагедии. Там продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.
Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Глостер Эндрю Халтер назвал чудом тот факт, что никто не погиб во время крушения.
А в июне в городе Таллахома штата Теннесси потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек. С места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2264784-samolet-upal-i-vzorvalsya-nedaleko-ot-londona-video/
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