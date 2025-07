Самолет упал и взорвался недалеко от Лондона

Небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях появились фото и видео с места трагедии.

Как сообщает газета The Independent, потерпевший крушение самолет B200 — небольшой 12-метровый самолет. Он может перевозить до 20 человек. Такие самолеты часто используются в качестве чартерных авиалайнеров на короткие расстояния, для перевозки легких грузов или для медицинской эвакуации.

По данным портала Flightradar, упавший самолет принадлежал Zeusch Aviation — голландской компании, которая специализируется на услугах медицинской эвакуации и трансплантационных рейсах, а также на частных чартерах.

