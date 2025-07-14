Самолет упал и взорвался недалеко от Лондона

Небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях появились фото и видео с места трагедии.

Как сообщает газета The Independent, потерпевший крушение самолет B200 — небольшой 12-метровый самолет. Он может перевозить до 20 человек. Такие самолеты часто используются в качестве чартерных авиалайнеров на короткие расстояния, для перевозки легких грузов или для медицинской эвакуации.

По данным портала Flightradar, упавший самолет принадлежал Zeusch Aviation — голландской компании, которая специализируется на услугах медицинской эвакуации и трансплантационных рейсах, а также на частных чартерах.

Crazy footage from the golf course, on which the plane taking off from Southend London airport appeared to crash.pic.twitter.com/d79o8xff8O — Phil (@phil_from_NG) July 13, 2025

#BREAKING | NEWS ⚠️

More video from the plane crash earlier at London’s Southend Airport shortly after takeoff you can see on flight radar how quickly it happened. The plane was a Beech B200 Super King Aircraft the plane can hold 13 passengers and two crew members.



No word… pic.twitter.com/qvj7tYuHh3 — Todd Paron (@tparon) July 13, 2025

The Guardian пишет, что компания Zeusch Aviation подтвердила, что самолет принадлежал ей и выполнял частный чартерный рейс.

"Мы активно поддерживаем власти в расследовании и будем публиковать обновления на этой странице по мере поступления новой информации", — заявили в авиакомпании.

Причина крушения пока неизвестна, и неясно, сколько человек находилось на борту, был ли рейс из Саутенда медицинской эвакуацией и был ли на борту пациент.

Отмечается, что самолет направлялся из Лондона в Лелистад, город в Нидерландах.

Судно упало через несколько секунд после взлета.

"Был огромный огненный шар. Конечно, все были в шоке от увиденного", - рассказал один из очевидцев.

Полицейские и спасатели призвали жителей пока объезжать место трагедии. Там продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Глостер Эндрю Халтер назвал чудом тот факт, что никто не погиб во время крушения.

А в июне в городе Таллахома штата Теннесси потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек. С места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.