Самолет разбился в Акмолинской области

В Акмолинской области произошла авиакатастрофа с легкомоторным судном. Создана комиссия, на место выехали сотрудники Департамента по расследованию происшествий, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства транспорта РК, 17 августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.

В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий создана комиссия.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

Добавим, журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале пишет, что по сообщению, присланному подписчиками, разбился частный самолет, погиб владелец воздушного судна и летевшая с ним женщина.

Напомним, ранее авиационная администрация РК опубликовала отчет, согласно которому количество авиакатастроф выросло в Казахстане.

В конце июня в Департаменте полиции на транспорте МВД страны подтвердили гибель двух человек при падении самолета в Астане. Сообщалось, что погибли пилот и пассажир.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Тогда было известно о гибели двух членов экипажа. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.

